Onikişubat Belediyesinden kurtuluş haftasına özel turnuva düzenlendi

22 lisenin katıldığı müsabakalarda kıyasıya mücadeleler yaşandı.

7 Şubat’ta başlayan turnuva da Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi rakiplerini tek tek eleyerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final müsabakalarını başından sonunda kadar takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek dereceye giren İlk üç takıma madalyalarını taktim etti.