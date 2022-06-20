Onikişubat Belediyesinden muhteşem festival!

Gençlere yönelik hayata geçirdiği kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok projeyle ‘genç dostu belediye’ unvanıyla anılan Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla unutulmayacak bir Gençlik Festivali’ne imza attı. EXPO 2023 alanında yapılan ve gençlerin doya doya eğlendiği festivalde, Türk Rap Müzisyeni Eypio sahne alırken, ünlü sanatçı bir birinden güzel eserlerini Kahramanmaraşlı gençler için seslendirdi. Öte yandan, festivalde Eypio’nun yanı sıra DOKMER Dans Ateşi Topluluğu, EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi, İllüzyon Gösterisi ve yerel sanatçıların sahne performansları da göz doldurdu.

KAHRAMANMARAŞ’IMIZIN HER ŞEYİ VAR AMA TANITIM EKSİK!

Festivalde Eypio konseri öncesi sahneye gelerek bir selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı yaşanabilir kentler içerisinde en ön sıralara taşıyacaklarını vurguladı. Artık kaldırım belediyeciliğinin bittiğini, kenti deştireceklerini ve dönüştüreceklerini anlatan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var. Kültürü var, edebiyatı var edebiyatın başkenti, sanayisi var, mükemmel bir tabiatı var. Size birkaç tane örnek vereyim: Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki dokumanın yüzde 17’sini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki çelik eşyanın yüzde 64’ünü üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki enerjinin yüzde 12’sini üretir. Ama eksik olan bir şeyimiz var; tanıtım. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız. Buna kararlıyız inşallah. Bu EXPO projesine 2018 yılında başvurduk, 2018’ini Eylül ayında 62 ülkenin oy birliğiyle aldık. ‘Biz bunu yaparız, hem de en iyisini yaparız’ dedik. Buradaki güzellikleri gezdiniz 1 ay sonra tekrar geldiğinizde çok daha farklı göreceksiniz, 3 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı olacak inşallah. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız, buna kararlıyız. Başka çaremiz yok!” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ’TA 4 MİLYON METREKARELİK BİR DENİZ OLACAK

Mahçiçek: Bir projemiz daha var; Kılavuzlu Köprüsü’nün altında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi olur, pislik olur. Sinek yuvası. Önce bunları temizleyeceğiz sonra da buraya bir deniz konduracağız. Nasıl mı? Ceyhan Nehrine 400 metre uzunluğunda yapacağımız sedde ile suyu tutacağız. 434 kodunda suyu devamlı tutacağız, Kılavuzlu Köprüsü’nün altından itibaren 4 milyon metrekare bir deniz olacak. Bu nenizi yaptıktan sonra Kavlaklı ve Avşar tarafına 2 tane yeni şehir yapacağız. Çok katlı değil ama… Kahramanmaraş’ta 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sonra bakın bu denizin etrafında yeni bir şehir oluşturacağız. 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir oluşturacağız. Marina olacak, teknelerle oraya yaklaşacaksınız oradan teknelerle denizin üzerinde gezeceksiniz İnşallah. Sonra bu denizin etrafında güzel mekanlar, rekreasyon alanları olacak. Denizin kenarında gezinti alanları, oturma alanları, bisiklet alanları, yürüyüş alanları olacak. Bu denizin üzerinde sportif aktiviteler yapacağız İnşallah.

BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKIN, BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ

Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz artık, böyle kalmayacak. Bu Kahramanmaraş’ın kaderini deştireceğiz. Bunu göreceksiniz inşallah. Bu memleketin geleceğini ilmik ilmik öreceğiz, bundan emin olun. Bu güzellikleri sürekli yapacağız. Sizden tek istediğimiz şu: bu ülkeye sahip çıkın. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu ülkeyi bizden sonra sizler yöneteceksiniz, bu ülkeyi bizden daha iyi yönetmek zorundasınız, öyle yetişmeniz lazım.”