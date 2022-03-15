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Onikişubat Belediyesi’nden muhteşem Tıp Bayramı konseri

Onikişubat Belediyesi, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakârca yerine getiren sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak amacıyla konser düzenledi. Geniş katılımın olduğu muhteşem konserinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor, Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 14:47
Onikişubat Belediyesi’nden muhteşem Tıp Bayramı konseri

Toplumun tüm kesimini kapsayan projelerle halkın gönlünü kazanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, özel günlerde organize ettiği programlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başkan Mahçiçek son olarak ise 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş’ta görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları için Umut Akyürek ve Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği Sanat Müziği konseri düzenledi. Üstad Zekai Bilgen’in yönetimindeki koroya, sevilen sanatçı Umut Akyürek solistlik yaparken, konser Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluştu. Konsere başta hekim ve sağlık çalışanları olmak üzere çok sayıda müziksever katılım gösterdi.

“SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ ÜLKELERİN ÖNÜNE GEÇTİK”

Konserin açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sağlık alanında Türkiye’nin önemli bir atılım yaparak birçok ülkenin önüne geçtiğini vurguladı. Başkan Mahçiçek, “Ülkemizde tıp alanındaki ilk okul 1827 yılında kurulmuş, adı da Tıphane-i Amire’ymiş. Sonradan Cerrahhane-i Amire olarak da faaliyetlerine devam etmiş. O okulun kurucuları da Osmanlı Devleti’nden Mustafa Behçet isimli doktor arkadaşımızmış. Dolayısıyla bugün kutladığımız Tıp Bayramı’mız çok eski tarihe dayanmakta. İlk defa da 1919 yılında Tıp Bayramı kutlanılmış ama 1976 yılından itibaren de 14 Mart Tıp Bayramı’nı içine alacak şekilde Tıp Haftası olarak kabul edilmiş. O tarihten bu yana sağlık alanında çok ciddi mesafeler kat ettik. Öyle ki sağlık alanında uluslararası ölçeğe baktığımız zaman hem sağlık çalışanlarımız hem de fiziki anlamdaki tesislerimiz çok sayıda önemli ülkelerin önüne geçmiş. Sağlık sektörümüz ülkemize döviz kazandıran ve misafir sağlayan bir sektör haline gelmiş” dedi.

“14 MART’I SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZLA KUTLAMAK İSTEDİK”

14 Mart Tıp Bayramı’nı sağlık çalışanlarıyla birlikte kutlamak istediklerini anlatan Başkan Mahçiçek, “İstedik ki böyle güzel bir camianın, böyle güzel bir gününü birlikte kutlayalım. Bu bağlamda da Umut Akyürek ve Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği Sanat Müziği konserimizi organize ettik. Bu düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yâd ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor, Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından sahneye gelen Zekai Bilgen yönetimindeki koro, birbirinden güzel sanat musikisi ve türkülerden oluşan eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserin ilerleyen bölümlerinde sahne alan sevilen sanatçı Umut Akyürek ise sesiyle adeta mest etti.

Büyük ilgi gören konserde koro ve solo şeklinde seslendirilen parçalara davetliler de eşlik etti.

Başkan Mahçiçek, konserin sonunda ise başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Zekai Bilgen yönetimindeki koro ve Umut Akyürek’i kutladı.

#Onikişubat Belediyesi #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #Tıp Bayramı konseri
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