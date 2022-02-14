Onikişubat Belediyesinden Sevgililer Günü’ne özel muhteşem toplu nikah töreni

Sevgililer Günü’nü daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen 25 çift, aylar öncesinden Onikişubat Belediyesi’nin Toplu Nikâh Töreni’ne katılmak ve hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için randevu aldı. Sevgi, aşk ve huzurun en güzel şekilde yaşandığı Onikişubat ilçesinde ikamet eden çiftler, sosyal belediyeciliğin öncüsü Onikişubat Belediyesi’nin her yıl Sevgililer Günü’nde geleneksel hale getirdiği Toplu Nikâh Töreni ile dünya evine girdi.

Atatürk Parkı içerisinde bulunan Nikâh Sarayı’nda düzenlenen törende mutlu evlilik temennileriyle dualar da edildi. Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen ve 14 Şubat’ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdıran 25 çiftin nikâhlarını ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tek tek kıydı. Başkan Mahçiçek, şahitler ve davetliler huzurunda mutluğa ‘evet’ diyen çiftler, hayatların en ‘mutlu’ imzalarını attı. Çiftler, aile cüzdanlarını Başkan Mahçiçek’ten alırken, ailelerin de katıldığı tören adeta sevgi şölenine dönüştü.

“Kader çizgisi içerisinde hayatımızı paylaşabilirsek hep mutlu yaşarız”

Nikah töreni öncesinde hem çiftlere hem de ailelere yönelik konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün özel bir gün olduğunu belirterek, çiftlerin mutluluğunu paylaştıklarını söyledi. Toplumun temelinin aile olduğunu, ailenin temelinde de karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Maalesef evliliğin kutsiyetini çok fazla bilmiyoruz ya da önemsemiyoruz. Çok sayıda evliliklerimiz maalesef kısa sürüyor. Çok küçük sorunlarda, böyle kıymeti harbiyesi olmayan sorunlarda karşı karşıya geliyoruz. Çok sık karşılaştırma yapıyoruz, bizim neden yok, onların neden var diye bahaneler üretiyoruz. Esas olan gönül birliğidir değerli kardeşlerim. Mutluluk maddiyatta değil, gönül birliğinde. Karşılıklı olarak kaderlerimizi paylaşmakta. Çünkü Cenab-ı Allah’ın çizdiği bir kader çizgisi var. O kader çizgisinin dışına kimse çıkamaz. O kader çizgisi içerisinde hayatımızı paylaşabilirsek, birlikteliğimizi devam ettirebilirsek İnşallah hep mutlu yaşarız. Temenni ve dua ederiz ki ömür boyu mutlu olun. Ailelerinizi de sadece kendi aileniz değil, hep birlikte aile görün. Eşinizin anne ve babası ile ailesi de sizin ailenizdir, aile bütünlüğü oluşmuştur. O bütünlüğü karşılıklı olarak sağlayacağız. Saygı ve sevgiyi karşılıklı olarak iki aile ile beraber yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

“En önemlisi aile yapımızın kutsiyeti ve birlikteliği”

Başkan Mahçiçek, nikahlarını kıydığı çiftlere telkinlerde bulunarak, aile yapısının önemini anlattı. Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “En önemlisi aile yapımızın kutsiyeti ve birlikteliği. Bakın şu imrendiğimiz diyelim, aslında imrenilecek bir şeyleri yok ama adına medeniyet dediğimiz Batı’da aile sistemi yoktur. Bizim aile sistemimiz çok güçlüdür elhamdülillah. Bizi de ayakta tutan bu aile sistemidir. Bütün samimiyetimle söylüyorum, Batı kadın haklarından her zaman dem vurur ama kadın haklarının en kötü olduğu ülke Amerika’dır. 40 derece sıcakta kadınlar asfaltta çalıştırılır. Evlilik diye bir müessese zaten kalmamıştır. En çok korkulan şey de biraz yaşlanınca aile de olmadığı için onları götürürler, huzurevine bırakırlar ve orada ölümü beklerler. Bizim bir Müslüman olarak ulaşmak

istediğimiz en önemli nokta cennettir. Cennet ise annelerimizin ayakları altındadır. Bizdeki aile kutsiyeti budur. Bakın öyle güçlü bir devletimiz var ki, anne ve babalarına bakan ailelere para veriyor. Bizim anne ve babalarımıza bakmamız zaten asli görevimizdir. Böyle bir aile yapısında geliyoruz, onun için sevgili gençler ailenizi koruyun, aile sistemimize dikkat edin. Televizyon programlarında aile sistemimizi bozmak için çok kötü programlar yayınlanıyor. Bunlara dikkat edelim, aile sistemimizi ayakta tutalım. Hepinize bir kez daha mutluluklar dilerim.”

Başkan Mahçiçek, daha sonra gençlerin nikâhlarını kıyarak, her evde bulunması gereken şanlı Türk bayrağımız ve fincan takımı ile mutlu ailenin püf noktalarını anlatan eserlerin yer aldığı kitap setlerini gelin ve damatlara hediye etti.

Programa, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ile nikâhları kıyılan çiftlerin çok sayıda ailesi katıldı.