Onikişubat Belediyesi’nden Yeni Yıl Öncesi Kantinlere Denetleme

Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü, işyerinin hijyen şartları ve düzeni, fiyat etiketi, ürünlerin son kullanım tarihleri, aydınlatma, havalandırma, baca sistemleri, iş önlüğü, hijyen belgeleri, yasak ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı konularında kontroller yapılmış ve kantin işletmecileri bu konularda bilgilendirilmiştir.

31 adet kantin hakkında çeşitli eksikliklerinden dolayı gerekli uyarılar yapılarak bu eksikliklerin giderilmesi için süre tanınmıştır. Okul kantinlerinde genel olarak yasak ürüne ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe rastlanılmamıştır.

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sağlığının korunması ve sağlıklı ürünlerin kullanılması için denetimlerin devam edeceği bilgisi verilmiştir.

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek, “denetimleriz periyodik aralıklarla farklı iş kollarında yapılmaktadır. Bakanlığımızın koyduğu kurallar ve yönetmelik çerçevesinde Zabıta ekiplerimiz görevlerini ifa etmektedirler. Sağlığımızın her şeyden önce geldiğini bilerek hareket edilmesini temenni ediyorum. Bazı işyerleri bunu hakkıyla yaparken bazı işyerlerinde eksikler görüyoruz. Yönetmelik gereği uygun yaptırımlar ve uyarılar işyeri sahiplerine yapılmaktadır. Kimi zaman darılmalar ve küsmeler olsa da gereği neyse onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.