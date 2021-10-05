Onikişubat Belediyesinin Ekim Ayı olağan meclis toplantısı yapıldı!

Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısını Expo alanında gerçekleştiren Başkan Mahçiçek şu açıklamalarda bulundu.

“Bildiğini üzere şehrimize marka değeri kazandıracak, tanınırlığını ve bilinirliğini artıracak mega proje EXPO 2023’te hazırlıklarımız durmaksızın devam ediyor. Görünen o ki planladığımız takvimde de yetiştireceğiz. Şu ana kadar alanımızın %70’i tamamlanmış durumda. Baharın gelmesiyle yeşillendirme çalışmalarımız da başlayacak. Bu alanımızı sadece 6 ay sürecek fuar zamanı değil senenin her günü kullanılabilecek yaşam alanı haline getiriyoruz.

Arasta Çarşısı, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Kent Müzesi, Camisi, Nikah Sarayı, Hobi Evleri, kafeteryası, parkları, eğitim alanlarıyla vatandaşımızın aradığı her şeyi bulabileceği bir yaşam alanı haline gelecek.

Ayrıca Nevşehir/Ürgüp-Göreme’den başlayıp Şanlıurfa/Halfeti’ye kadar uzanacak turizm koridoru içerisinde, doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraşımız EXPO 2023 ile hak ettiği değere kavuşacak.”

Meclis toplantısı sonrası meclis üyelerine Başkan Mahçiçek, Expo alanını gezdirdi, 4 mevsim suyun sabit kalmasını sağlayacak Sır Barajı içi su tutucu sedde aksı ve elektrik üretimini sağlayacak rubber dam sistemi hakkında bilgi verdi