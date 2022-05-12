Onikişubat Belediyesi’nin Gençlik Festivali’nde Eypio konser verecek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği vizyon proje uluslararası EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı, ilk konserine ev sahipliği yapacak. Model alınan eğitim yatırımlarıyla gençlerin en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise gençleri eğlendirmeyi hedefliyor. Gençler için kültürel, sosyal, fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve yatırımı hayata geçirmesinin haklılığıyla aldığı ‘genç dostu belediye’ unvanına yakışır bir festival serisi başlatan Onikişubat Belediyesi, gençlere yönelik etkinlik ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla organize edilen festivalde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, muhteşem EXPO manzarasında unutulmaz bir gece yaşayacak. Festival, 25 Mayıs Çarşamba günü saat 17’de başlayacak. Gençlik Festivali’ne katılım ise ücretsiz olacak.

Festivalde ünlü sanatçı Eypio sahne alacak

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sahne performansları sergilenecek. İllüzyon gösterisi ile başlayacak festival, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin DOKMER Ateşi Dans Topluluğu’nun gösterisiyle devam edecek. Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortaklığında oluşturulan EXPO-Açık Sahne Sanat Akademisi’nin korosu ile Kahramanmaraş’ın yerel sanatçıları birbirinden güzel ezgilerle kulakların pasını silecek. Festival coşkusu ise onur konuğu ünlü sanatçı Eypio’nun sahne almasıyla doruklara çıkacak. Eypio, milyonlarca görüntülenme alan birbirinden güzel şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençlerle söyleyecek.