Onikişubat Belediyesi’nin Karla Amansız Mücadelesi

24 jcb, 1 greyder,2 loder, 2 tuzlama kamyonu, 2 traktör tuzlama, 2 tuzlama kamyoneti, 1 iş makinesi, 26 araç ve 200 personel ile vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için 3 vardiya çalışmalar devam ediyor. Kar küreme, tuzlama, kaldırım üstü temizlik gibi çalışmalarla yolları açmaya çalışan Belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

“Ekiplerimiz 18 Ocak Salı gününden itibaren zorlu kış koşullarında yolları temizlemeye çalışıyorlar. Çağrı merkezimize ve sosyal medyamıza gelen talepler oldukça yoğun. Mevcut karla mücadele araçlarımıza ek olarak yeni araç kiralama yaparak daha çok noktaya ulaşmaya gayret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımız gerçekten büyük bir efor sarf ederek ulaşımı kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Meteorolojiyi yakından takip ediyoruz ve önlemlerimizi de almıştık. Önümüzdeki günlerde yeniden kar yağışı görünüyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım şu ki, alışverişlerini bugünlerde yapsınlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Araç sahipleri de kış lastiği veya zincirlerine dikkat etsinler.”