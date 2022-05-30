Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatına yatırımları ve düzenlendiği etkinliklerle büyük katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in öncülüğünde muhteşem bir p daha imza attı. Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği’nce hazırlanan Sevgi Şarkıları Konseri, kent halkından yoğun ilgi görürken, Aksu TV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Üstat Zekai Bilgen yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel parçalarıyla salondakileri mest ederken, keyifli bir akşam yaşattı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“Biz istiyoruz ki musikimizi geleceğe aktaralım”

Sevgi Şarkıları Konseri’nde vatandaşlara seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek, “Bugün muhteşem bir gece yaşadık. Onikişubat Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri artık daha sık yapacağız. Çünkü sanat, bir toplumun gelişmesindeki en önemli etkenlerden biridir ve biz de geçmişimizi unutturmadan, musiki varlığımızı gençlerimize aktaracağız. Çünkü toplumsal hayatımızda, kültürümüzde, değerlerimizde önemli değişiklikler var. Bu değerler içerisinde biliyorsunuz kültürümüz, musikimiz ve tiyatromuz yer alıyor. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada çeşitli faktörlerin de etkisiyle bizim dönemimizdeki değerlerimiz unutulmaya başladı. Musikinin de geçmişteki dinleyicilerini bugüne aktaramadığımız için maalesef çok fazla rağbet görmez oldu. Bu değerlerimizi, özellikle ana musikimiz olan Sanat Müziği’mizi yeni nesle, gençlerimize aktarmak için gayret edeceğiz, çalışacağız İnşallah. Biz demiyoruz ki tek bir müzik olsun. İstiyoruz ki bizim müziklerimizi de çocuklarımıza aktaralım, onu da öğrensinler ve hangisini beğeniyorlarsa o yolda yürüsünler. Gerçekten de insan ruhuna çok daha duygu yükleyen müzik türü, bizim sanat müziğimizdir. İnşallah bu kabil çalışmalarla yeni nesillere aktaracağız” dedi.

“EXPO 2023 Alanımızda yaz kurslarıyla musiki eğitimi vereceğiz”

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda oluşturacakları alanlarda gençlere musiki eğitimi vereceklerini de kaydeden Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 alanımızdaki mekânlarımızda yazları kurslar düzenleyeceğiz, çocuklarımızı musiki enstrümanlarını öğreteceğiz. Ne kadar kendi müziğimizi çocuklarımıza taşıyabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bugün de Zekai Bilgen hocamızın korusunun Sevgi Şarkıları Konseri’nde muhteşem şarkılar dinledik. Bakın bugün son şarkıyı söyleyen gencimiz Burak, Türkiye birincisi oldu. Fevkalade güzel de söylüyor. İnşallah Burak gibi gençlerimizin yanına yenilerini de ekleyerek musikimizin güzelliklerini yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser serisinin devam edeceğini belirten Başkan Mahçiçek, konserin sonunda Türk musikisine verdikleri desteklerden dolayı Zekai Bilgen ve ekibine plaket takdim etti.