Onikişubat belediyesinin vizyon projesi Expo 2023!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi’nin destekleri ile EXPO 2023 kapsamında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde “Çevrim İçi Karma Sergi” düzenleniyor.

Resim, dijital resim, heykel, seramik, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve video art gibi bütün sanat dallarından eser kabul edilecek. Katılımcılar her türlü teknik ve malzeme ile eserlerini hazırlamakta serbest olacak.

Çevrim içi karma serginin konusu EXPO 2023’ün ana teması olan “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ve alt temalarından oluşuyor.

Alt temalar ise;

Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim, Sadeliğin Bilgeliği, Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı, Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek, Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu, Özel Tema ise Maraş Yöresel Yemekleri.

Ayrıntılı bilgi için https://expo2023.org/expo-2023-onikisubat-kahramanmaras/temalar/ adresi ziyaret edilebiliyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 (24:00), başvuru adresi ise karmasergi2021@istiklal.edu.tr

https://www.istiklal.edu.tr/mmtf ve https://expo2023.org/