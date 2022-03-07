Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesi: EXPO 2023!

Başkan Mahçiçek tarafından sadece Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye’nin dört bir yanında ve birden çok ülkede tanıtımlar gerçekleştiriliyor.

Başkan Mahçiçek son olarak yurt dışında gerçekleştirilen fuarları da yerinde görerek #EXPO2023'ü katılımcı ülkelere anlatıyor.

Başkan Mahçiçek’e beraberinde Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından EXPO2023 projesinin uluslararası ilişkileri koordine etmek üzere atadığı Büyükelçi Erdoğan Kök ile Onikişubat Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

Başkan Mahçiçek ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “İspanya'nın anı defterine #EXPO2023'ümüzün imzasını attık. Kore pavilyonunda ise devrim niteliğindeki teknolojik yenilikleri deneyimledik.

Dubai #EXPO2020'de EXPO'nun en yeşil pavilyonlarından Singapur ve Hollanda'nın sergi alanlarını gezdik, sonrasında ise Katar pavilyonunu ziyaret ettik.

Burada ikili ilişkilerimizi güçlendirirken, ev sahipliğini yapacağımız #EXPO2023 'ü katılımcı ülkelere anlatıyoruz” sözlerine yer verdi.