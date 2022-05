Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesi: EXPO 2023!

‘Doğa dostu şehir ve duyarlılık’ ana temasıyla bahçecilik alanında dünyada gelinen son noktanın Kahramanmaraş’tan sergileneceği Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, gelecek nesillere ve kente kalıcı bir miras bırakmayı hedefleyen projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in adını kent tarihine altın harflerle yazdıracak rüya proje, kentin gelecek vizyonunun da şekillendiği önemli bir merkez olacak. Bir taraftan proje alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, diğer taraftan da Başkan Mahçiçek kentte EXPO 2023 sinerjisi oluşturmak adına yoğun bir şekilde tanıtım toplantılarına katılıyor. Kariyer Günleri adı altında gitmedik okul bırakmayan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ü öğrencilere anlatırken, hayatından verdiği örneklerle de gençlere uyarılarda bulunuyor. Başkan Mahçiçek, son olarak ise Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

“Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini ancak EXPO 2023 gibi projelerle gideririz”

EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programın ardından öğrencilere hitap eden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın birçok değere sahip olmasına karşın tanıtım noktasında eksikliğine dikkat çekerek, “Gerçekten rüya gibi değil mi gençler, bittiği zaman çok daha güzel olacak İnşallah. Ben en az 30-40 ülke gördüm, Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket. Tabiatıyla, insanlarıyla, geçmişiyle, geleceğiyle çok güzel bir şehrimiz var ama bizim bir eksiğimiz var. Nedir o? Tanıtım. Her şeyimiz var, mesela diyoruz ki Edebiyatın Başkenti, İstiklalin başkenti. Gerçekten de Kahramanmaraş istiklalin başkentidir, çünkü Kurtuluş Savaşı, Kahramanmaraş’tan başlamıştır. Diyoruz ki; Kahramanmaraş’ın çok muazzam bir sanayisi var, 500’ün üzerinde fabrikası var. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, enerjinin yüzde 12’sini Kahramanmaraş üretiyor ama ‘Kahramanmaraş nerede?’ derseniz kimse bilmiyor. Türkiye’nin yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bilmiyor. Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini işte EXPO 2023 gibi projelerle gideririz. Diyelim ki her sene 8-10 tane etkinlik yapsak, seminerler düzenlesek kaç kişi gelir? Böyle uluslararası projeye en az 40-50 ülke katılır. Ama EXPO’yu açtığımızda inşallah ilk altı buçuk aylık sürede 2 milyon insan gelecek diye tahmin ediyoruz. Sonraki yıllarda ise her sene 1 milyon kişi EXPO alanımızı ziyaret edecek” dedi.

“Kentin geleceği için muhteşem bir kalıcı eser olacak”

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın sürekliliğini sağlayacak projeleri de anlatan Başkan Mahçiçek, “Projelerimiz hem bu alanın sürekliliğini sağlayacak hem de proje vasıtasıyla turizmine dev bir katkı sunacak, en az 1 milyon insan gelecek. Ayrıca bir de turizm koridoru oluşturacağız. Diyelim ki Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, bizde Germanicia ve EXPO, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Turizm şirketleriyle anlaşacağız. EXPO böyle uluslararası nitelik taşıyan bir projedir arkadaşlar. Hem milyonlarca insana ülkenizi ve şehrinizi tanıtıyorsunuz hem de memleketin değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Kentin geleceği için muhteşem bir kalıcı eser olacak. Mesela bir Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var değil mi? Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Bahçesi var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Bir müzemiz var, İnşallah yapabilirsek. Biraz engel çıkarıyorlar ama onun yanında bir AVM’miz var, yap-işlet modeliyle yapacağız İnşallah. Binlerce insan her gün AVM’ye gelecek. Nikah Sarayı’mız olacak, 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuzumuz var. Onun üzerinde kayıklarla, su bisikletleriyle dolaşacaksınız. MADO iki adet lokanta yapıyor, camimiz var. İnşallah dini bir de anlam yüklemek için Mevlevihane yapacağız. Peki bu alan ekonomik olarak da kendini sürdürülebilir nasıl yapacak? Bizim projelerden yıllık gelirimiz 15 milyon TL olacak, gideri ise 7-

8 milyon arasında olacak. Yani sistem kendi kendini çalıştıracak. Böyle bir dünya projesi yapacağız. Şimdiye kadar katılacağız diyen 24 ülke var, inanıyoruz ki 50 ülkeye çıkaracağız. Kahramanmaraş’ın alt yapısı maalesef bu noktada eksik. İnsanlar geldiğinde nerede konaklayacaklar? İşte onu biz değil, iş adamlarımız yapacak” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız”

Kente 4 milyon metrekarelik devasa bir deniz kazandıracakları Su Tutucu Sedde Aksı Projesini de paylaşan Başkan Mahçiçek, 4 mevsim suyu sabit tutacaklarını ve 150 bin nüfuslu bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi. Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Kılavuzlu Köprüsü’nün alt tarafında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi yaşanıyordu. Ama kışın burası sularla dolar, deniz olurdu. Şimdi bu çevre felaketini önleyeceğiz. Bu alanla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ceyhan Nehri’nin en dar kısmına Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız suyu tutmak için. 434 kodunda suyu burada tutacağız. Önce kirliliği temizleyeceğiz. Suyu burada tuttuğumuz zaman 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşacak. Sonra bu denizin etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Bir marinamız olacak, tekneler park edebilecek ve tekne gezileri yapılacak. Çevresinde rekreasyon alanları olacak, piknik alanları, oturma grupları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Suyun üzerinde su sporları aktiviteleri de yapılacak. Projemiz tamam, her şey hazır İnşallah Kahramanmaraş’a deniz getireceğiz. Bizim öngörümüze göre 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz. Hep söylüyorum artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız.”

“Gündemi daha iyi takip edin, bol bol okuyun”

Türkiye’de savunma sanayii ve teknoloji alanının önemli isimlerinden biri olan Selçuk Bayraktar’ı örnek gösteren Başkan Mahçiçek, öğrencilere sık sık ve düzenli çalışma noktasında uyarılarda bulundu.

Telefon bağımlığı noktasında gençlere daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Mahçiçek, hayatından kesitler anlatarak, “Bu telefonlarla çok fazla oynamayalım, vakitlerinizi telefonla geçirmek yerine okuyun. Okursanız zihniniz ve düşünme kabiliyetiniz gelişir. Kullanın ama ölçülü şekilde gündemi takip ederek telefonlarınızı kullanın. Dünyada ve Türkiye’de neler olup bitiyor, bunlara analiz gözüyle bakalım. Geçen vakitler kesinlikle geri gelmiyor gençler, o yüzden daha çok okumamız lazım. Okuyan insanın zihni daha çok gelişir. Okuyun ki gençler bu tür projelerin önemini daha iyi anlayıp, analiz edin. Bakın bu tür projeler uluslararası anlamda gerçekleştirildiği ülkenin değerlerini, tabiatını ve güzelliklerini ortaya çıkartan projelerdir. Bu projelerde en önemli nokta sürekliliğini sağlamak ve bunu da sağlayacak olan siz gençlersiniz. Bu alana kazandırdığımız projelerimizi her yerde anlatmanız, ziyaret etmelerini sağlamanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, program sonrası öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.