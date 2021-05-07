Onikişubat Belediyesinin Vizyon projesi Expo 2023!
Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan EXPO 2023 için vatandaşlar sembol çiçeği seçmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 15:07 07.05.2021, 17:56
7’den 70’e herkesin seçtiği sembol çiçeklerin son günü ise 1 Haziran.
Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak olan projede sona doğru gelinirken proje kapsamında Kahramanmaraş’a çok sayıda yerli ve yabancı turistinde uğraması planlanıyor.
Başkan Mahçiçek’in önemli projesi olan EXPO 2023 kente katma değer sağlayacak.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı açıklamada tüm vatandaşları EXPO 2023 için sembol çiçeği seçmeye davet etti.
HABER – EMRE ATAÇ
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