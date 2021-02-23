Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm personelleriyle Kızılay'a kan bağışında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2021, 12:27 23.02.2021, 13:59
Pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “kan ver, can ver” sloganıyla başlatmış olduğu kan verme kampanyasıyla, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ve kurum personelleri Türk Kızılayı’na kan bağışı desteğinde bulundu.
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, kan vermenin önemine değinerek tüm eğitimci camiasını, kan bağışında bulunmaları konusunda çağrıda bulundu.
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