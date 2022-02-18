Onikişubat İlçesinde Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” doğrultusunda yürütülen “Kahramanmaraş İli Ceviz Üretimini Arttırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında Onikişubat İlçesinde Ceviz üretim faaliyetlerinde bulunan 115 üreticiye %45’i Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesinden, %55’i ise çiftçi katkılı olarak temin edilen toplam 8119 adet tüplü ve sertifikalı aşılı Maraş-18 ve Chandler çeşitleri Ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım programına Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Mehmet Ali İspir, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, teknik personeller ve üreticiler katıldılar.