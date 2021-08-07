Onikişubat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Bölgeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, bir akaryakıt istasyonu yakınına kadar ulaştı. Ekiplerin çalışması sayesinde yangın, istasyona sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.



Yangını gören vatandaşların, ağaç dalları ve yangın tüpleriyle ekiplere yardımcı oldukları görüldü.