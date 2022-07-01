Onikişubat ilçesinde yaz ayları rengarenk geçiyor!
Onikişubat belediyesinin açmış olduğu kurslarda çocuklar doyasıya eğleniyor. Bunlardan biride yüzme havuzları.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 16:05 01.07.2022, 16:10
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu. Yüzmeye gelen çocuklarda yakında ilgilenerek onlarla sohbet etti.
Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat ilçesinde yapılan yaz kursları hakkında gazetecilere bilgiler verdi.
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