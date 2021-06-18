Onikişubat ilçesine yeni köprü ve asfalt inşa edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları doğrultusunda şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesinde ulaşım hizmet ağını iyileştirmek maksadıyla bir dizi çalışma yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Dadağlı Mahallesinin girişinde yer alan ve deforme olduğu için kullanılamayacak hale gelen köprünün yıkım çalışmalarına başlandı. Ayrıca kısa vadede bölgeye vatandaşların ulaşım sağlaması için güvenli ve geçici tahliye yolu oluşturuldu. Ekipler tarafından, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye 30 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip yeni köprü inşa edilecek. Yine aynı ilçeye bağlı Fatmalı – Önsen Mahallelerine ulaşım sağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yağışlar ve diğer etkenler sebebiyle bozulmaların oluştuğu güzergâhta zemin iyileştiriliyor.

BİNLERCE MAHALLELİMİZ FAYDALANACAK

Dadağlı Mahalle Muhtarı Adem Sarıtürk çalışmalara ilişkin, “Mahallemizin girişinde yer alan köprü deforme olmuş ve artık trafik yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişti. Bu köprüden yaklaşık 10 civarında mahalle ve 30 bin civarında hemşehrimiz faydalanıyor. Bundan dolayı köprü bölge ulaşımında büyük önem arz ediyordu. Durumu Büyükşehir Belediyemize arz ettik ve onlarda bu köprünün yenilenmesi gerektiğine karar verdiler. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM DAHA KONFORLU HALE GELECEK

Fatmalı Mahalle Muhtarı Şeref Kalay, “Deforme olmuş ve ulaşımda sorun teşkil eden Fatmalı – Önsen Mahalleleri arasındaki yolda Büyükşehir Belediyemiz tarafından sathi asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım artık daha konforlu ve kolay hale gelecek. Çalışmalarda emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.