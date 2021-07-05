Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli LGS birincisini makamında ağırladı!

Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Özge Alan da sınavda tam puan alma başarısı gösteren öğrencilerden olurken, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Özge Alan’ı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’i, öğretmenlerini ve ailesini makamında ağırladı.

Kaymakam Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökşen, Gösterdiği başarıyla Kahramanmaraş’ın ve Onikuşubat’ın gururu haline gelen Özge Alan’a başarılarının devamını dileyerek, ödüllendirdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Serkan Keçeli, şunları söyledi:

Bu başarıda emeği geçen tabii ki başta kendisi olmak üzere ailesini ve Yunus Emre Ortaokulu’muzun tüm idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ise bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da aynı başarıyı artırarak devam edeceğine inanıyoruz, dedi.

Başarısının büyük bir gurur olduğunu ifade eden Türkiye 1.’si Özge Alan da başarısında emeği olan herkese teşekkür etti.