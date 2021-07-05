Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli LGS birincisini makamında ağırladı!
Bu yıl 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı Liseye Geçiş Sınavı’nda 36 farklı ilden 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Özge Alan da sınavda tam puan alma başarısı gösteren öğrencilerden olurken, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Özge Alan’ı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’i, öğretmenlerini ve ailesini makamında ağırladı.
Kaymakam Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökşen, Gösterdiği başarıyla Kahramanmaraş’ın ve Onikuşubat’ın gururu haline gelen Özge Alan’a başarılarının devamını dileyerek, ödüllendirdi.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Serkan Keçeli, şunları söyledi:
Bu başarıda emeği geçen tabii ki başta kendisi olmak üzere ailesini ve Yunus Emre Ortaokulu’muzun tüm idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ise bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da aynı başarıyı artırarak devam edeceğine inanıyoruz, dedi.
Başarısının büyük bir gurur olduğunu ifade eden Türkiye 1.’si Özge Alan da başarısında emeği olan herkese teşekkür etti.
|İmsak
|03:24
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30