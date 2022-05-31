Onikişubat Nevin Gümüşer Anaokulu açıldı
Hayırsever TEKNOMELT Teknik Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından inşa edilen 8 derslikli Onikişubat Nevin Gümüşer Anaokulu açılış programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 13:26 31.05.2022, 15:14
Okul bahçesinde düzenlenen programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kurum müdürleri ve davetliler katılım sağladı.
Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Okul Müdürü Uğur Burhan Ceritli emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Hayırsever İş İnsanı Ökkaş Gümüşer eğitime yapılan yatırımın toplumsal gelişmeye yapılan yatırım olduğuna dikkat çekti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise böyle bir açılışta bulunmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunda “okulun vatana millete hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Program okul derslikleri ve sosyal alanlarının gezilmesiyle son buldu.
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