Onikişubat'ta yeni yerleşimlerin içme suyu hatları yapılıyor!

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak üzere çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesinde yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu taleplerini karşılamak için yaklaşık 1000 metre içme suyu hattı yapımı için çalışmalara başladı.

Söz konusu bölgelerde yapılacak asfalt çalışmalarından dolayı altyapı çalışmalarını bir an önce tamamlamayı hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğü, Yamaçtepe-Maarif Mahallelerinde çalışmalarına hız verdi.

1 hafta içinde yaklaşık 1000 metre içme suyu hattı çalışmaları tamamlanarak vatandaşlara içme suyu hizmeti verilmesi hedefleniyor.