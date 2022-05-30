Onikişubatlı Miniklerden Güngör’e Teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesinin misafirleri Onikişubat Şehit Ökkeş Korkmaz İlkokulu, Çukurhisar Ortaokulu, Suluyayla Şehit Fatih Demir İlk ve Ortaokulu, Hacılar İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri oldu. Program kapsamında şehre gelen yaklaşık 250 öğrenci, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaret programı, Arsan Center’da ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı sinema filminin izlenilmesiyle noktalandı. Şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret eden öğrenciler, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Buluşmalarımız Devam Edecek

Tarihe Yolculuk projesi kapsamında ziyaretlerin devam edeceğinin altını çizen Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Tarihe Yolculuk projesi kapsamında daha önce Pazarcık, Ekinözü ve Çağlayancerit’ten gelen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi şehrimizde misafir etmiştik. Bugün de Onikişubat’ın şehir merkezine uzak mahallelerinde ikamet eden ve çeşitli sebeplerle şehrimizin tarihi mekânlarını ziyaret etme fırsatı bulamayan ilk ve ortaokul öğrencilerimizi misafir ettik. Öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de diğer ilçelerimizden öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.