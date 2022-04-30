Onikişubatlılar, paylaşmanın huzurunu Ramazan ayında hep birlikte yaşadı

‘Birlikte Paylaşalım’ sloganı çerçevesinde ilk günden itibaren Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde hizmetlerini halka ulaştıran Onikişubat Belediyesi, bir taraftan dağıttığı alışveriş kartlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürürken diğer taraftan da mahallelerde ve çeşitli noktalarda kurduğu iftar sofrasıyla gönülleri kazandı. Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının son mahalle iftarını ise Mağralı Mahallesi’nde gerçekleştirdi. İftar programına, 54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı, 20-21-23 ve 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, teşkilat mensupları ve binlerce vatandaş katıldı. Okunan ezanın ardından binlerce vatandaşın aynı sofra etrafında oruç açtığı o anlar görülmeye ise değerdi.

“Daha sık bir arada olacak, soframızı, ekmeğimizi paylaşacağız”

İftar programında vatandaşlara seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Mahallemde siz değerli halkımız ve davetlilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Onikişubat Belediyesi olarak yıllardır bu sofraları kuruyor, Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz. 2 yıldır pandemi sebebiyle böylesine büyük iftar sofraları kuramıyorduk. Artık çok şükür önemli ölçüde pandemi sıkıntısını atlattık. Allah ömür verirse bunda sonra daha sık bir arada olur, soframızı, ekmeğimizi paylaşırız diye temenni ediyorum. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar, sağlıklı sıhhatli nice uzun ömürler temenni ediyorum” dedi.

“Girmediğimiz ev, selam vermediğimiz hemşerimiz kalmadı”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise yaptığı konuşmada Ramazan ayının dayanışma paylaşma, barış ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek birlik-beraberlik mesajları verdi. Güvenç, “Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Hamdolsun iki yıllık aradan sonra bu sene coşkuyla huzur içerisinde oruçlarımızı tuttuk, ihya edildiğini düşünüyorum. Ramazan ayı boyunca emek veren tüm teşkilatlarımıza, tüm belediyelerimize Allah razı olsun diyorum. Girmediğimiz ev, selam vermediğimiz hemşerimiz kalmadı. Ramazan ayı dayanışma, paylaşma, barış ve kardeşlik ayıdır. Biz bu duygu ve düşüncelerle bir ayı ihya etmeye, sizlerle beraber olmaya gayret ettik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hepinizin bayramı şeriflerini kutluyorum. Çok daha güzel bayramları Cenab-ı Hakk’ın bu ülkeye bahşetmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mağralı Mahallesi halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Mahçiçek, bütün davetlilerle tek tek ilgilenirken, Ramazan aylarını ve bayramlarını tebrik etti.

İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.