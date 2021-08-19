Onikişubat’ta 6 Mahallenin 60 Kilometrelik yolu yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesine bağlı 6 mahallenin yolu yenileniyor. Toplamda 60 kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip grup yolunda genişletme kazılarının yanı sıra zemin hazırlığı tamamlanan bölgelerde sathi asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Termal turizmin odak noktalarından Ilıca bölgesi mahallelerinden Avcılar, Çamlıbel, Çakırdere, Hacıbudak, Kertmen ve Hacınınoğlu’na ulaşım sağlayan grup yolunda yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

60 Kilometrelik Asfalt

Bölgede başlatılan 60 kilometrelik yenileme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, “Bugün itibariyle Büyükşehir Belediyemiz bölgemizde asfalt çalışması başlattı. Bu yolları civar mahallelerde yaşayan hemşehrilerimiz ve bizler ana yol olarak kullanıyoruz. Şehir içi ulaşımımızı buradan sağlıyoruz. Başkanımız Hayrettin Güngör bir süre önce bölgedeki mahallelerimizi ziyaret etmişti. Şimdi bozulmuş olan yollarımız yapılıyor. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.