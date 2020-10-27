Onikişubat’ta Cadde ve Sokaklar Kırmızı Beyaz!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuyla ilgili olarak şu sözlere yer verdi.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için milat sayılacak, Türkiye Devletinde yeni bir rejimin kabul edildiği gündür. Cumhuriyet ile ülkemiz yeni bir döneme geçmiş ve 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde ülkemiz yeni vizyonlar kazanmıştır. 2023 ve 2053 vizyonları ile Türkiye artık daha büyük bir ülke.

Pandemi dolayısıyla birçok etkinliğimize ara versek de, vatandaşlarımıza ve esnafımıza hediye ettiğimiz bayraklarla ilçemizde her yerin kırmızı beyaz olmasını istiyoruz. Bayrak bizim kutsalımız. Evinde bayrağı olmayanların da bayrakları olsun istedik.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutlu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”

Zabıta ekipleri, cadde ve mahallelerde Başkan Hanefi Mahçiçek’in selâmını ileterek esnafa Türk Bayrağı hediye etti. İlçede her yer kırmız beyaza boyanırken, vatandaş memnuniyetini şu ifadelerle dile getirdi.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle anlamlı bir günde Türk Bayrağımızı bizlere hediye etmesi çok özel bir jest. Belediyeler yol, kaldırım, sosyal yardım yapar ama bu bizler için çok manidar. Belediyemize ve dağıtım yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”