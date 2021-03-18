Onikişubat’ta kura heyecanı! 147 ailenin kat ve daireleri kurayla belirlendi

Bugün ise Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılan çekilişle kat ve daire numaraları belirlendi. Başkan Mahçiçek’in katılımıyla gerçekleşen programa ev sahipleri de eşlik etti.

Önceki yıllarda 7 ayrı bölgede 854 ailenin yüzünü güldüren Başkan Mahçiçek, “vatandaşımızın kira öder gibi ev sahibi olmaları için, toplu konut projemizi devam ettiriyoruz. Son yapacağımız evlerle birlikte toplam 1.001 daireye ulaşıyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Ülkemizde bir imar sorunu var. Gecekondular yapılıyor daha sonra tetkikler yapıldığında buraların deprem bölgesinde olduğu belirleniyor ve kentsel dönüşüme gidiliyor. Devletimiz bu kadar zengin değil. Bizler bu işleri en başında yapmalıyız. İmar planlarımızla bu devlete yük olan işlerin önüne geçeceğiz.

Evlerimizi son sistemle depreme dayanıklı olarak inşaa ediyoruz. Önümüzdeki bahara teslim edeceğiz inşallah. Amacımız kar etmek değil, zahmete girmektir. Vatandaşlarımızı piyasaya göre uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak istiyoruz.

Burada herkes kendi kurasını çekerek son derece şeffaf bir şekilde noter huzurunda çekerek kat ve daire numaralarını belirleyecek.

Çocuklarınızla, ailenizle, sağlıkla, mutlulukla oturacağınız yeni evlerinizde, güzel günler geçirmenizi diliyorum.”

İlk çekilişi Başkan Mahçiçek yaparak konut sahibini sahneye davet etti. Diğer ev sahipleri ise kendi kat ve daire numaraları için heyecanla çekilişlerini yaptılar.

147 daire sahibinin belirlenmesinin ardından program noktalandı.