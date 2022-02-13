Onlarca gönüllü yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Elbistan’da DAKUT’un yaptığı organize ile onlarca gönüllü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sabahın erken saatinde organize olan gönüllüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nden aldıkları yemleri zorlu yolculuğun ardından ilçeye bağlı kırsal Dervişçimli ve Karahasanuşağı mahallelerine ulaştırdı.

Yaban hayvanları için hazırlanan saman balyaları, mısır ve ayçekirdeği Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Halil Köse, Elbistan Offroad Kulübü Başkanı Galip Şahin, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hasan Başaran ve gönüllüler tarafından yamaçlara bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, doğal yaşamı korumak için Elbistan’daki Stk’lerle birlikte hareket ederek, yaban hayvanlarını beslemeye çalıştıklarını söyledi.

Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, gönüllülerle birlikte şehit polis memuru adına doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

MHP Elbistan İlçe Başkan yardımcısı Halil Köse de yoğun kış şartlarında hayvanları unutmayıp toplum bilinci oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

DAKUD Başkan Yardımcısı Galip Şahin ile Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hasan Başaran ve yemlemeye katılan gönüllüler de yapılan organize ile yaban hayvanlarının aç kalmamaları için çalışma yürüttüklerini belirterek, yaban hayvanlarını yemlemenin son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.