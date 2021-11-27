Onlarca lezzet Kervan Kristal’de sizleri bekliyor
Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini müşterilerinin hizmetine sunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu kentteki tüm şubelerinde onlarca tatlı çeşitleriyle damaklarda tat bırakmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 11:18
Alpedo-Kervan Lezzet Grubunun Binevler bölgesinde Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetine sunduğu Kervan Kristal’de şehrin yöresel ürünlerinden tatlı çeşitleri sıcak bir şekilde müşterilerine servis ediliyor.
Yine bünyesinde bulundurduğu Hacı Baba’nın Çiftliği’nden gelen tuzsuz peynir, fıstık, özel künefe yağı ve pekmezli yağ gibi ürünleri de yapmış oldukları tatlılara farklı bir lezzet katıyor.
Aksu Haber ekibi olarak Kervan Kristal şubesinde Mehmet Güler Usta’nın yapmış olduğu tatlıları sizler için görüntüledik.
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