Online Okuma Etkinlikleri Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşların okuma alışkanlıklarını güçlendirebilmek için düzenlediği geleneksel okuma gruplarını bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. Necip Fazıl Halk Kütüphanesi çocuk bölümündeki okuyucularıyla ilkinin başlatıldığı etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleşti. Belediye Kütüphaneleri kullanıcıları arasından belirlenen katılımcıların yer alacağı etkinlikte yetişkinler için de okuma grupları oluşturulacak. Düzenlenen etkinliklerle farklı yaş gruplarının kitaplara olan ilgisinin artması ve okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.