Önsen Bağlantı Yolu ve Köprü İnşası hızla sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi inşası hızla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan ulaşım projesi; sanat yapıları, köprü ve yeni bulvarıyla bir bütün olarak inşa ediliyor.

Ağcalı Kavşağı’ndan Önsen Köprüsü’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak 4,5 kilometrelik yeni bulvarın ilk etap sıyırma kazıları tamamlanırken, dolgu çalışmaları ise süratle devam ediyor.

Ayrıca şantiye sahasında devam eden köprü inşasında ilk etap platform kurulumları için hazırlıklar yapıldı. Toplamda 210 metre uzunluğa sahip olacak yeni köprünün yılın son çeyreği itibariyle yükselmesi hedefleniyor. Yaklaşık 75 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje ile Önsen mevkiinden şehir merkezine ulaşım yarı yarıya kısalacak.

Kısa vadede 60 bin kişinin ulaşımını sağlaması beklenilen proje, uzun vadede öngörülen 150 bin nüfusa hizmet verecek.

Baraj kolu sebebiyle uzayan ulaşım, projenin tamamlanmasıyla beraber 22 kilometreden 10 kilometreye düşecek. İleriye dönük olarak yatay mimari ve sosyal donatılarla oluşturulacak yeni imar alanlarına ulaşım sağlayacak yatırımla yakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.