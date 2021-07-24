Önsen Bağlantı Yolu ve Köprü İnşası hızla sürüyor
Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Büyükşehir Belediyesi’nin dev projesi “Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları” inşası sürüyor. Proje kapsamında, yapılacak 210 metre köprü için platform kurulumları sürerken, sanat yapıları ve 4 kilometrelik bağlantı yolu için kazılar hızla devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi inşası hızla sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde temeli atılan ulaşım projesi; sanat yapıları, köprü ve yeni bulvarıyla bir bütün olarak inşa ediliyor.
Ağcalı Kavşağı’ndan Önsen Köprüsü’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak 4,5 kilometrelik yeni bulvarın ilk etap sıyırma kazıları tamamlanırken, dolgu çalışmaları ise süratle devam ediyor.
Ayrıca şantiye sahasında devam eden köprü inşasında ilk etap platform kurulumları için hazırlıklar yapıldı. Toplamda 210 metre uzunluğa sahip olacak yeni köprünün yılın son çeyreği itibariyle yükselmesi hedefleniyor. Yaklaşık 75 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje ile Önsen mevkiinden şehir merkezine ulaşım yarı yarıya kısalacak.
Kısa vadede 60 bin kişinin ulaşımını sağlaması beklenilen proje, uzun vadede öngörülen 150 bin nüfusa hizmet verecek.
Baraj kolu sebebiyle uzayan ulaşım, projenin tamamlanmasıyla beraber 22 kilometreden 10 kilometreye düşecek. İleriye dönük olarak yatay mimari ve sosyal donatılarla oluşturulacak yeni imar alanlarına ulaşım sağlayacak yatırımla yakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:23
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30