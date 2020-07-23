Önsen Köprüsü dolgu çalışmaları başladı!

Yol yapım çalışmaları konusunda büyük bir atılım gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde modern yol ve köprü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Önsen Mahallesi'nde köprü yapımına başlandı. Yapımı TOKİ desteğiyle KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen, modern köprü 22 metre platform genişliğinde, 209 metre uzunluğunda olacak ve altı menfezden oluşacak. Köprünün dahil olduğu projenin uzunluğu ise, 4 km’dir. Oto korkuluk, yaya korkuluğu, taşıt yolu ve yaya yolu olmak üzere 4 bölümden oluşacak olan Önsen Köprüsü vatandaşlara daha konforlu ve daha modern ulaşım hizmeti sunacak.

Başkan Güngör: “Bu köprü 22 kilometrelik yolu 10 kilometreye indirecek.”

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, büyükşehir belediyesi olarak su ve yol çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek; “Şehrimizin yeni gelişme alanları var. Önsen bölgesinde yaklaşık 60 bin hemşerimiz yaşıyor. Şuan baraj kolu sebebiyle şehir merkezine ulaşım 22 kilometre. TOKİ’nin desteğiyle bu Önsen Köprüsü’nü inşa ediyoruz. Bu köprü 22 kilometrelik yolu 10 kilometreye indirecek. Bu projemiz aynı zamanda da Önsen bölgesinin cazibesini artıracak.” dedi.