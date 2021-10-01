Önsen Köprüsü ve bağlantı yolu’nda çalışmalar hızla ilerliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesi hızla yükseliyor. Yeni şehirleşme alanı olarak tarif edilen Önsen – Kurtlar bölgesi ile Ağcalı Kavşağı arasında oluşturulan yeni arterde zemin hazırlıkları sürerken, köprünün üzerinde yükseleceği platform kurulumları da devam ediyor. Sır Barajı kolu üzerinde 75 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında 210 metre uzunluğunda köprü, menfez ve sanat yapıları ile 5 kilometrelik bağlantı yolu inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Önsen bölgesine ulaşım yarı yarıya kısalırken, zaman ve yakıt tasarrufu da sağlanmış olacak. İlk etapta 60 bin vatandaşa hizmet vereceği öngörülen proje, ilerleyen süreçte imar ve iskân alanlarının artmasıyla yaklaşık 150 bin kişinin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.