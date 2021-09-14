Önsen Köprüsü ve bağlantı yolu’nda hedef yılsonu
Büyükşehir Belediyesi’nin 75 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu’nda inşa süreci hızla ilerliyor. Yaklaşık5 kilometrelik yeni bulvarda menfezler büyük ölçüde tamamlanırken, zemin hazırlıkları devam ediyor. Toplam uzunluğu 210 metre olan köprüde ise ayaklar yükselmeye başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin dev ulaşım yatırımı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Toplam 75 Milyon TL’ye inşa edilecek proje, şehir içi ulaşımda hizmet standartlarını önemli ölçüde artıracak. Sanat yapıları, köprü ve yeni bulvarı da içeren yeni yatırımın inşasında zamanla yarışılıyor. Şehrin batı yakasına ulaşımda en sık kullanılan güzergâhlardan Ağcalı Kavşağı ile Önsen - Kurtlar mevkiini birbirine bağlayacak 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda zemin hazırlıkları önemli ölçüde tamamlandı. Hat üzerindeki menfezlerin ise yapımı tamamlanırken, arterin yerden yükseltilmesini sağlayan platform kurulumları sürüyor. Aksu Barajı üzerine konumlandırılan ve Önsen mevkiine doğrudan ulaşım sağlayacak 210 metre uzunluğundaki köprüde ise ayaklar yükselmeye başladı.
Projede Hedef Yılsonu
Bölgedeki hızlı şehirleşme dolayısıyla ilerleyen süreçte yaklaşık 150 bin nüfusun Önsen ve civarında ikamet edeceği öngörülüyor. An itibariyle 60 bine yakın nüfusa sahip bölgenin merkezi lokasyonlara 22 kilometre olan uzaklığı projenin tamamlanmasıyla yarı yarıya azalacak. Proje kapsamında, bölgeden merkeze 10 kilometre mesafe kat edilerek ulaşım sağlanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dev ulaşım yatırımıyla ilgili, “Geçtiğimiz aylarda Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları projemiz için start vermiştik. Hamdolsun süreç takvimin ilerisinde devam ediyor. Müteahhit firmamızdan söz almıştım, bir aksaklık olmazsa buradan yılsonu itibariyle araç geçmeye başlayacak. Bu proje yeni şehir olarak tarif ettiğimiz Önsen bölgesinde ulaşım mesafesini yarı yarıya kısaltacak” ifadelerini kullandı.
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