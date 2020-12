Onur Bilişim ve Güvenlikten Kusursuz Hizmet

Onur Bilişim Ve Güvenlik her türlü bilgisayarın bakım onarım ve kurulumuna dair işlemleri itinayla yapıyor ve her türlü Kamera Güvenlik sistemlerinin de montajını yaparak müşterilerine kaliteli bir hizmet sağlıyor.



Ayrıca Onur Bilişim Ve Güvenlik Ağ ve Network hizmetleri ile de sistem yedekleme ve data kurtarma alanlarında oldukça başarılı hizmetlere imzasını atıyor.



Onur Bilişim Ve Güvenlik işletme sahibi Onurhan Memek, “Kahramanmaraş’ta bilişim ve güvenlik kamerası alanlarında söz sahibi bir işletme olduğumuzu tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz” dedi.



İşletme sahibi Onurhan Memek sözlerine şöyle devam etti;



“Onur Bilişim ve Güvenlik olarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti, hızlı ve ekonomik bir şekilde vermek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bilişim ve güvenlik alanında gerek teorik, gerekse de pratik anlamda her türlü eğitimi ve tecrübeyi edindik. Dilerseniz kısaca Onur Bilişim ve güvenlik olarak ne tür hizmetler veriyoruz onlardan bahsedeyim. Her türlü bilgisayarın bakım onarım ve kurulumuna dair işlemler yapıyoruz. Her türlü Kamera Güvenlik sistemlerinin montajını yapıyoruz.



Bunun yanı sıra Ağ ve Network hizmetlerimizle sistem yedekleme ve data kurtarma alanlarında oldukça başarılı hizmetlerimiz var. Kısacası Monitör bakımı ve onarımı da dâhil olmak üzere bilgisayara dair tüm alanlarda ben ve ekibimle tüm sorunlarınızı çözmeye hazırız. Bunlara ek olarak, Sıfır ve ikinci el bilgisayar alım satım işlerini de yapıyoruz. Müşterilerimiz hizmetlerimizi ayrıca, onur bilişim ve güvenlik sosyal medya hesaplarından da takip ederek bizlere ulaşabilirler. Onur bilişim ve güvenlik olarak kısacası müşteri memnuniyetini, ve güvenini çok önemsiyoruz. İnşallah kısa zamanda Kahramanmaraş’ta bilişim ve güvenlik kamerası alanlarında söz sahibi bir işletme olduğumuzu tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz.” Haber: Gökhan Çalı