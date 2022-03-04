Op. Dr. Ayfer Okumuş hasta kabulüne başladı!

Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinde adından sıkça söz ettiren Özel Markasi Hastanesi her geçen gün hekim kadrosun güçlendirerek kendini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Op. Dr. Ayfer Okumuş Özel Markasi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Doktor Okumuş Kadın Doğum Polikliniğinde bu alandaki her türlü hastalığı tedavi ettiklerini belirtti.