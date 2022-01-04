Organik atıklardan kompost yaptılar
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında plastik kâğıt gibi atık ürünler geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 15:36 04.01.2022, 18:29
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında plastik kâğıt gibi atık ürünler geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor.
Günümüzde toplanan atıkların yüzde 55 ‘i organik atıklardan oluşuyor. KSÜ akamisyenleri de örnek bir çalışmaya imza atarak kompostlaştırma yöntemiyle bu atıkları yeniden kullanıma kazandırdılar.
Kampüs genelinde ortaya çıkan organik atıklar kompostlaştırılarak ekonomiye yeniden kazandırıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan KSÜ çevre mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emre Oğuz Köroğlu sıfır atık projesi kapsamında böyle bir projeye başlayarak hem ekonomiye katkı sağlayıp hemde çevreyi koruduklarını dile getirdi.
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