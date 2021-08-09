Orhan Aydın Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluştu!
Sinema ve tiyatro oyuncusu Orhan aydın Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 17:53 09.08.2021, 19:21
Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde marashtalk 2021 kariyer planlama ve sinema söyleşisi başlığıyla düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan aydın oyunculuk mesleği ile ilgili tecrübelerini paylaştı.
Organizatör Mücahit Demir’in üstlendiği programa genç oyuncu adayları katılım sağladı. orhan aydına sorular sordu.
Program sonunda aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan oyuncu Orhan aydın Kahramanmaraş’ı çok beğendiği söyledi.
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