Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: ''Her şey daha yeşil bir Kahramanmaraş için''

Orman teşkilatın büyük gayretleri sayesinde orman yangınlarının söndürüldüğünü söyleyen Koç, Kahramanmaraş’ta da yanan sahalarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yaptı.



Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yanan sahalarda ağaçlandırma çalışmalarında Kahramanmaraşlıların özverili bir şekilde çalıştıklarına değinerek herkese tek tek teşekkür etti.