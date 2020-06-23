Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un korona testi pozitif çıktı!
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un korona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlere ilişkin müdürlükten açıklama geldi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç ve ailesinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bölge Müdürümüz ikametlerinde izolasyon sürecindedir. Sağlık durumları iyidir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü idari binası ve lojmanlarında karantina uygulaması bulunmadığı belirtildi.
Bu arada, Koç'un özel kaleminde görevli iki kişi ve şoförünün de tedbiren evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındığı öğrenildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç ve ailesinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bölge Müdürümüz ikametlerinde izolasyon sürecindedir. Sağlık durumları iyidir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü idari binası ve lojmanlarında karantina uygulaması bulunmadığı belirtildi.
Bu arada, Koç'un özel kaleminde görevli iki kişi ve şoförünün de tedbiren evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındığı öğrenildi.
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|30
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24