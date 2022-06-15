Orman Dairesi Kavşağı Değerlendirme Anketi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ilgili 3 soruluk bir anket çalışması başlatıldı. Ankete Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin başlattığımız ankete https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/15/orman-dairesi-kavsagi-degerlendirme-anketi adresi üzerinden ulaşarak görüşünüzü belirtebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.