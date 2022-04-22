Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Kahramanmaraş’a Geldi
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Bir Dizi Etkinlikler İçin Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 17:00 22.04.2022, 18:36
Bu kapsamda Milli Türk Talebe Birliği Kahramanmaraş Temsilciliği İle Orman Genel Müdürlüğü İş Birliğinde Geleceğe Nefes Kampanyası Kapsamında Kudüs Ormanı oluşturmak İçin Fidan Dikildi.
Birçok öğrencinin karıldığı programda açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman genel müdürlüğü olarak yaza hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.
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