Orman Yangınlarına Dikkat!
Her Yaz Mevsiminde Gerek Sıcaklardan Gerekse De Bilinçsiz Vatandaşların Dikkatsizce Davranmasından Dolayı Binlerce Ormanlık Alan Kül Oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 12:41 21.07.2021, 13:12
Özellikle bölgesinde bulunan ormanların hassaslığı nedeniyle diğer bölgelere oranla yangına daha müsait bir orman varlığına sahip olan Kahramanmaraş, yanan her bir ağaç dalında ciğerlerini de yakıyor.
Yangınla mücadele kapsamında büyük bir özveri ve kararlılıkla son teknoloji ürünleriyle mesai farkı gözetmeksizin Kahramanmaraş’ın ciğerleri yanmaması için mücadele veren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yine bu yılda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç Aksu Haber’e yaptığı açıklamada karşılaşacakları olağanüstü bir durumda 112 acil servis ve alo 177’u aramalarını söyledi.
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