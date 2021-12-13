Ormandaki Afacanlar ile eğlenceye doydular
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Ormandaki Afacanlar adlı çocuk tiyatrosu minik izleyicilerle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2021, 10:56
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Ormandaki Afacanlar adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak gösterimi yapılan oyun, izleyicilere eğlence dolu bir dünyanın kapısını araladı. Ormandaki sevimli hayvanların başına gelen olayları, birlik olarak atlattığı ve birbirinden eğlenceli tecrübelerinin sahnelendiği gösteriyi çocuklar kadar ebeveynler de ilgiyle izledi. Gerçekleştirilen etkinliği çok beğendiklerini ifade eden minikler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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