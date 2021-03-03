Ormanlar artık takip altında! 7/24 fotokapanlar ve dronlarla gözetim altında olacaklar

Ormanlık alan içine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor.

elde edilen görüntüler anlık olarak genel müdürlükteki bir "server"e aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç Aksu Haber’e yaptığı açıklamada ormanların artık fotokapanlarla 7/24 gözetim aldtında olduğunu kaydetti.