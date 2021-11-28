Ormanlar Kralı Aslan çocuk tiyatrosu sahne aldı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 15:06 28.11.2021, 17:31
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu devam ediyor.
Kasım ayı boyunca konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği program takviminde bugün Ormanlar Kralı Aslan çocuk tiyatrosu sahne aldı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak gösterilen tiyatro, minikler kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle takip edildi.
Ailelerin doyasıya eğlendiği tiyatroda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin salonu tıklım tıklım doldu.
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|12
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|27
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