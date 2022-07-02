‘Ormanlar Kralı Aslan’ miniklerle buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 3 Temmuz Pazar günü ‘Ormanlar Kralı Aslan’ adlı maskotlu çocuk oyunu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ormanlar Kralı Aslan adlı oyuna tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.