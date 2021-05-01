Örnek projede kart dağıtımı sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 bin ihtiyaç sahibi için Sosyal Destek Kartı projesini hayata geçirdi. Meclis üyeleri ve muhtarlar, pos cihazı olan bakkal ve market gibi tüm işletmelerden alışveriş yapabilme imkanı sunan hizmeti çok beğendiklerini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 10:06
Örnek projede kart dağıtımı sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere için hayata geçirilen Sosyal Destek Kartı projesinde dağıtım büyük ölçüde tamamlandı. Toplamda 30 bin aileye ulaştırılacak kartlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler nezaretinde muhtarlıklardan dağıtılıyor. Sürdürülen çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Fatma Zehra Aslantaş, Ramazan Kibar, Hanifi Toptaş ve Mahmut Toğuz ile muhtarlar projeyi çok beğendiklerini belirtti.

Vatandaş ve Esnafa Destek

Sosyal Destek Kartlarının dağıtımında konuşan Büyükşehir Meclis Üyesi Hanifi Toptaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapacağımız yardımların kalitesini artırmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve esnaflarımızla yaptığımız istişare neticesinde kart sistemine geçmeye karar verdik. Bu noktada içerisine belirli miktarda limit olan ‘Sosyal Destek Kartları’nı hazırladık. Sosyal Destek Kartlarımızı muhtarlarımız ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizle aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Kart sistemi sayesinde vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını belirleyerek istedikleri yerden alışveriş yapabilecekler. Sosyal Destek Kartlarının şöyle bir artısı daha olacak; Daha önce yardım kolileri tedarikçi firmalar tarafından hazırlanıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyordu. Bundan dolayı ihalelere sadece büyük yüklenici firmalar katılabiliyordu. Ancak Sosyal Destek Kartlarını alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar istedikleri yerden alışveriş yapabilecekler. Bu sayede tüm esnafımız bu alışverişten faydalanabilecek. Toplamda 30 bin vatandaşımız bu yardımlardan faydalanabilecek. Başkanımız Hayrettin Güngör başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kartlar Her Yerde Geçiyor

Düzenlenen Sosyal Kartların Dağıtımı etkinliğine katılan Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Fatma Zehra Aslantaş, Mahmut Toğuz ve Ramazan Kibar kart sisteminin önemine ve bu sisteminin tüm Türkiye’ye örnek olacağına vurgu yaptı. Meclis üyeleri Sosyal Destek Kartları’nın insan onuruna daha yaraşır, hem ihtiyaç sahibi vatandaşın hem de esnafın faydasına bir istem olduğunu belirtti. Böylece hem vatandaşımız kendi ihtiyacını kendisi belirleyip yapacak hem de bu alışverişi mahalle esnafında yaparak mahalle esnafına katkıda bulunulacağı vurgulandı.

İhtiyaç Sahipleri Tespit Edildi

Sosyal Destek Kartı dağıtımının tamamlandığı Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, “Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu Sosyal Destek Kartlarını mahallemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizden mahallemizdeki

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirlememizi istedi. Bu konuda bizler çok titiz çalışarak ince eleyip sık dokuyarak mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerimizi belirledik. Daha önce yardımlar gıda paketi şeklinde yapılıyordu. Gıda kolilerinin içerisinde vatandaşımızın ihtiyacı olmayan malzemeler olabiliyordu. Ancak Sosyal Destek Kartları ile alışveriş yapacak olan vatandaşlarımız kendi ihtiyaçları noktasında alışveriş yapabilecek. Kart sisteminin bir diğer avantajı ise yapılan alışverişten bütün esnafımız faydalanabilecek. Çünkü pos cihazı bulunan tüm esnafımızda bu kartlar geçerli olacak. Başta mahalle sakinlerim ve hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” dedi.

250 TL Bakiyeli

Dağıtımın gerçekleştiği adreslerden Osmangazi Mahalle Muhtarı Veli Gedik, Abdulhamidhan Mahalle Muhtarı Hacı Osman Kayran ve Namık Kemal Mahalle Muhtarı Ahmet Okur projenin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemine vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyemiz bizlerden mahallemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit etmemizi istedi. Bizlerde son derece dikkat ederek mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerinin isimlerini Büyükşehir Belediyemize ilettik. Büyükşehir Belediyemizin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmamız için Sosyal Destek Kartları’nı bizlere teslim etti ve bizde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizle bu kartları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hizmetlerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.

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