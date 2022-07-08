Ortak Kullanım Alanları Bayrama Hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde ortak kullanım alanlarında ve muhtemel yoğunluğun oluşabileceği mekânlarda temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirdi. Vatandaşların bayram namazını daha hijyenik bir ortamda eda edebilmeleri için de onlarca camii dezenfekte edildi. Ayrıca ilaçlama araçları ve makineleriyle gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik uygulamalarıyla toplu kullanım alanlarında da hijyen sağlandı.

Bayram Boyunca Sahadayız

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde dezenfeksiyon ve temizlik uygulamalarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın bayram namazını daha hijyenik bir ortamda eda edebilmeleri için camiler dezenfekte edildi. Ayrıca ortak kullanım alanlarında da bir dizi temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevreye rastgele atılan atıklar dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca da sahada olacak. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.