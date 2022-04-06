Ortak Kullanım Alanları Yaza Hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde sosyal tesislerde, park ve mesire alanlarında, bulvar, kavşak ve refüjlerde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde çim biçimi, ağaç ve çiçek dikimi ile mesire alanlarındaki mobilyaların bakımlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler tarafından, yıkım çalışmaları gerçekleştirilen Hanefi Mahçiçek Stadyumunun zeminindeki çimler titizlikle sökülerek şehrin muhtelif yerlerindeki bulvar, refüj ve kavşaklara tekrardan dikiliyor.

Kent Estetiğini Sağlıyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde sosyal tesisler, park ve mesire alanları gibi ortak kullanım alanlarında bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bulvar, kavşak ve refüjlerde de peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kent estetiğini sağlamak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.