Ortak Kullanım Alanlarında Dezenfeksiyon Uygulaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehir genelinde yoğun kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında camiler ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yer aldı. Ekipler tarafından camilerde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarıyla bulaş riskini en aza indirerek vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri hedefleniyor.

Bulaş Riskinin Önüne Geçmeyi Hedefliyoruz

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Bayram öncesi şehir genelinde bulaş riskini en aza indirerek vatandaşlarımızın daha steril bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri ve ulaşımlarını sağlamaları için camilerimizde ve şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Yoğunluğun meydana gelebileceği alanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, temas yoluyla oluşabilecek bulaş riskinin önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.